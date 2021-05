日, 코로나 긴급사태 다음달 20일까지 연장

[아시아경제 이춘희 기자] 일본이 코로나19 대응을 위해 선포한 긴급사태가 다음달 20일까지 연장된다.

27일 교도통신에 따르면 일본 정부는 도쿄 등 9개 도도부현에 발효 중인 긴급사태를 다음달 20일까지 연장하겠다는 방침을 이날 오후 여당 측에 전달했다.

현재 일본 정부는 도쿄, 오사카, 오키나와 등 10개 도도부현에 코로나19 방역 강화를 위한 긴급사태를 발령 중이다. 이 중 도쿄도, 오사카부, 교토부, 효고현 등 4개 지역은 지난달 25일 17일간의 긴급사태가 발령됐다. 이후 일본 정부는 이들 지역에 대한 긴급사태를 이달 말까지로 연장하고, 적용 대상도 홋카이도, 아이치현, 오카야마현, 히로시마현, 후쿠오카현을 추가해 9개 지역으로 늘렸다. 이어 지난 23일에는 오키나와현에도 다음달 20일까지 긴급사태가 발령됐다.

이번 조치는 이들 지역 가운데 오키나와현을 제외한 기존 9개 지역에 대한 긴급사태 조치를 재연장하면서 오키나와현의 긴급사태 발령 시기에 맞춰 해제 목표 시기를 다음달 20일로 설정한 것이다.

이는 57일 앞으로 다가온 도쿄 올림픽 개막 한 달 전 시점까지 최고 수준의 방역 대책을 시행하고, 이후 일제히 긴급사태를 해제해 올림픽 개최 전 분위기를 조성하겠다는 전략으로 풀이된다. 하지만 일본 국민들의 방역 피로감이 커지면서 정부에 대한 불신이 커지고 있고, 도쿄 올림픽 개최 반대 여론도 83%에 달하는 상황에서 일본 정부의 이 같은 전략이 효과를 거둘지는 의문인 상황이다.

일본 정부는 28일 전문가 논의와 국회 보고 절차를 거쳐 스가 요시히데 총리 주재 대책본부 회의에서 이 같은 긴급사태 연장안을 정식 결정할 계획이다.

NHK방송에 따르면 이날 오후 8시 기준 일본의 코로나19 신규 확진자는 도쿄 684명을 포함해 4140명으로 이틀째 4000명대를 유지했다. 전체 누적 확진자는 73만5496명으로 증가했고, 누적 사망자 역시 111명이 늘어나며 1만2751명에 달하고 있다.

