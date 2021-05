강경화 "국제사회 공급 협력하느라 백신 확보 늦어"

[아시아경제 장효원 기자] 강경화 전 외교부 장관은 코로나19 백신 확보가 늦어진 데 대해 정부가 국제사회의 공평한 백신 공급 노력에 협력했기 때문이라고 설명했다.

강 전 장관은 27일 민주평화통일자문회의 여성평화회의에서 "백신에 있어서는 우리가 좀 늦었다"며 "늦었던 것은 우리가 '국제사회에 협력하면서 이것을 하자. 정말 성숙한, 국제사회의 한 책임 있는 나라의 역할을 하자'고 해서 그 논의에 적극 참여했다"고 밝혔다.

그는 "WHO(세계보건기구)가 마련한 코백스 퍼실리티라는 모든 나라 인구의 20%가 다 백신을 공평하게 맞을 수 있도록 노력하자는 취지로 시작된 게 지금 굉장히 흔들리고 있다"며 "백신을 생산하는 나라들이 그걸 다 쥐어 잡고 안 주고 있기 때문"이라고 말했다.

이어 "(코백스)논의의 시작에 저희도 적극 참여했는데 어느덧 보니까 다른 나라들이 다 먼저 선점한 상황이 됐다"고 언급했다.

그는 "그렇지만 정부의 일차적 책임은 뭐니 뭐니 해도 국민의 생명 보호"라며 "백신이 나오고 다른 나라 동향을 보면서 우리도 적극 확보해야 된다는 노력을 정부가 제가 있을 때도 많이 했고 지금도 했다"고 전했다.

