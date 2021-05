佛 사노피 개발 코로나19 백신, 임상 3상 시작

[아시아경제 이춘희 기자] 프랑스 사노피사와 영국 글락소스미스클라인(GSK)가 공동 개발 중인 코로나19 백신이 임상 3상에 돌입한다.

사노피와 GSK는 27일(현지시간) 미국, 아시아, 아프리카, 중남미 등에서 18세 이상 성인 3만5000명을 대상으로 한 임상 3상을 시작한다고 이날 밝혔다.

사노피와 GSK는 백신 후보물질이 중국에서 처음 확인됐던 코로나19 바이러스에 효과가 있는지 확인하는 한편 남아프리카공화국(남아공) 변이에 대한 효능도 검토할 예정이다. 또 자사 백신이 다른 회사의 백신을 이미 맞은 이들에게 추가로 백신을 접종하는 '부스터 샷'으로써의 효과에 대해서도 문제가 없는지를 확인하는 임상시험도 진행한다.

사노피와 GSK는 지난 17일 자사 백신의 임상 2상 시험 결과 백신 후보물질이 모든 성인 연령대에서 강력한 면역 반응을 나타냈다고 밝혔다. 2상에 이어 3상까지 긍정적 결과가 나온다면 올해 말 백신 출시가 이뤄질 전망이다.

사노피와 GSK는 코로나19 유행 초기부터 백신 개발을 시도해왔지만 지난해 내놓은 백신 후보물질은 50세 이상에서 충분한 면역력을 내지 못했다.

