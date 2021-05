양산시, 종합 의료클러스터, 입지적 강점 내세워 ‘K－바이오’ 허브에 도전

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도와 양산시는 중소벤처기업부가 주관하는 ‘K-바이오 랩허브 구축사업’ 후보지 모집 공고에 따라 부산대학교 양산캠퍼스 부지를 신청했다고 27일 밝혔다.

중기부는 12일 ‘K-바이오 랩허브’ 후보지 선정을 위한 공모를 발표했다. 국비 규모는 약 2500억 원이며 6월 14일까지 구축을 희망하는 지자체의 신청을 받아 7월 중으로 후보지 1곳을 확정할 예정이다.

이번 구축사업은 보스턴의 바이오 신생기업 지원기관인 ‘랩센트럴’을 벤치마킹한 사업으로 신약 개발 창업기업이 실험·연구부터 임상·시제품 제작까지 할 수 있도록 입주, 전문시설 및 장비, 산·학·연·병 협력 프로그램 등 한 공간에서 기업을 종합 지원하기 위한 인프라 구축 프로젝트다.

양산시는 의학·치의학·정보의생명공과대학 등 우수한 교육인프라를 갖춘 부산대양산캠퍼스를 중심으로 양산부산대학교병원과 설립 예정인 감염병전문병원까지 준비된 종합 의료 인프라를 갖추고 있다.

또한 유전자 세포치료연구센터 등 첨단 의료분야 전문연구개발기관과 의생명R&D센터, 중개임상시험지원센터 등 종합 의료클러스터를 구축하고 있는 점이 최대 강점이다. 배후공간으로 경남 최초의 의생명 특화 산단인 가산일반산업단지도 조성하고 있다.

이와 함께 주변에 김해 강소연구개발특구, 밀양 국가나노산단, 부산권의 의료관광산업, 울산권의 게놈산업규제자유특구 등 동남권 메가시티의 중심부에 있어 K-바이오 랩 허브 구축 시 효과 극대화가 기대되는 입지적 강점을 보유하고 있다.

김일권 양산시장은 “사업대상지 인근에 학교, 병원, 연구소와 같은 종합 의료클러스터가 구축돼 있고 지리적으로도 동남권의 중심인 강점이 명확하므로 양산에 K-바이오 랩허브를 유치할 수 있도록 총력을 기울이겠다”며 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr