野 "검찰총장 청문회 파행, 與 의도된 것…재개해야"

[아시아경제 나주석 기자] 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회가 파행을 빚은 것에 대해 국민의힘 법제사법위원들은 여당의 '의도한 것'이라고 비판했다. 야당 법사위원들은 청문회 재개를 요구하고 나섰다.

27일 국민의힘 법사위원들은 "어제 있었던 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회 파행은 전적으로 민주당 김용민 의원의 막말이 초래한 것"이라고 밝혔다.

이들은 "어제 저녁 김오수 후보자 인사청문회 질의 중, 김용민 민주당의원이 난데없이 청문회와 관계도 없는 내용으로, 사실관계도 확인하지 않고 유상범 국민의힘 의원에 대해 전관예우 의혹을 제기했고 이 과정에서 김 의원이 국민의힘 조수진 의원에 대해 ‘눈을 크게 뜬다고 똑똑해 보이지 않는다' 는 등의 막말로 인격모독 발언, 모욕적 언사를 공개적으로 하는 일이 있었다"면서 "국민의힘은 이 사태에 대해 강력히 항의하고 사과를 요구하며 원만한 회의 진행을 위해 노력했지만, 끝내 사과를 거부하고 회의를 파행으로 몰아간 것은 바로 민주당"이라고 지적했다.

이어 "국민의힘은 원만한 회의 진행을 위해 계속해서 협의를 했으나, 민주당은 국민의힘이 일방적 사과만 요구한 것처럼 사실관계를 호도하고 있다"고 지적했다. 이들은 "검찰총장 인사청문회에서 민주당 김용민 의원이 청문회와 아무런 관계없는 사안을 제기하며 청문회를 파행시켰고, 막말과 인격모독, 모욕적 언사가 난무하는 진흙탕 청문회로 끌고 갔다"며 질타했다.

야당 법사위원들은 "청문회 파행 사태를 촉발시킨 민주당이 국민의힘의 정당한 요구에도 응하지 않고, 야당 간사의 중재안도 거부하며, 오히려 청문경과보고서 채택을 요구하며 차수 변경에 합의하지 않은 것은 결국 ‘검수완박’을 위해 도덕성과 정치적 중립성 모두 부적격자인 김오수 검찰총장 만들기를 완성하려는 의도였다"며 "그런 의도가 아니라면, 제대로 진행하지 못한 청문회 일정을 끝까지 마무리 하는 것이 온당하다"고 주장했다.

이들은 "인사청문회도 정상적으로 끝내지 않고 이번에도 대통령이 임명 강행하면 된다는 오만한 생각을 하고 있다면, 국민들이 절대 용납하지 않을 것임을 명심하기 바란다"고 강조했다.

