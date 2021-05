산은, 국내 유망 그린뉴딜 벤처기업 4곳 대상 투자설명회 개최

KDB 넥스트라운드' 녹색금융 스페셜라운드 개최

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 27일 P4G 녹색금융 특별세션의 사전행사로 국내 유망 그린뉴딜 벤처기업 4팀의 투자유치 설명회를 개최했다고 밝혔다.

산은의 투자유치 설명회 'KDB 넥스트라운드'는 스타트업에게는 투자유치 기회를, 투자자에게는 우량 투자처 발굴 기회를 제공하는 시장형 벤처투자유치 플랫폼이다.

이번 행사는 오는 29일 개최되는 P4G 서울 정상회의 녹색금융 특별세션의 사전행사다. P4G가 추구하는 기후변화 대응 및 지속가능발전 목표 달성을 위한 국내외 혁신 스타트업 생태계 구축 및 투자 파트너십 강화를 도모하는 장으로 구성됐다.

환경부와 중소벤처기업부가 선정한 그린뉴딜 100개 업체 가운데 서원테크, 솔라플렉스, 캐스트맨, 어썸레이 등 4개 벤처기업이 투자유치 설명회 참석 기업으로 엄선됐다. 지난 4월 말 오픈한 넥스트라운드 온라인플랫폼과 유튜브 KDB 산업은행 라이브 채널 통해 국내외 P4G 관계자 및 벤처투자자를 대상으로 생중계됐다.

장병돈 산은 혁신성장금융부문장은 이날 환영사에서 "포스트 코로나 시대의 키워드인 녹색회복의 중요성에 주목하고 있다"며 "P4G 정상회의의 두 축인 기후변화 대응과 지속가능 발전 목표 달성의 핵심 기반이라 할 수 있는 혁신 벤처생태계의 확대 발전을 위한 KDB 넥스트라운드의 역할이 중요하다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr