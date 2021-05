文 대통령, P4G서 정상토론 주재…靑 시진핑 참석 여부 "추후 밝힐 것"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 오는 30~31일 양일간 열리는 '2021 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 서울 정상회의'에 참석해 정상간의 토론 행사를 주재한다. 청와대는 시진핑 중국 국가주석의 참석 여부에 대해 "추후에 별도로 밝힐 것"이라고 말했다.

청와대 관계자는 27일 브리핑을 통해 "문 대통령은 '포용적인 녹색회복을 통한 탄소중립 비전 실현'을 주제로 오는 30일부터 화상으로 개최되는 P4G 회의에 참석할 예정"이라며 이같이 밝혔다.

이번 정상회의에는 조 바이든 미국 대통령 등 주요국 정상급 인사와 P4G 회원국, 주요 국제기구 수장 등 60여명이 참석한다. 40여개 선진국·개도국이 참석하며 국제연합, 국제통화기금, 국제해사기구 등 20여개 국제기구 관계자들도 함께 한다.

특히 문 대통령은 30일에 회의 개막 직전에 녹색 전환 선진국인 덴마크 총리와의 화상 정상회의도 진행해 가시성을 높일 예정이다.

이번 회의는 각국 정상급 및 국제기구 수장이 참여하는 정상세션과 정부·기업·시민사회 등이 참석하는 일반세션으로 구분된다. 정상세션 역시 정상급 인사가 참여하는 연설 세션, 실시간으로 참석 가능한 토론 세션으로 구성된다.

문 대통령은 개회사를 통해 2050 탄소중립에 대한 국제사회의 적극 동참을 촉구하고, 기후 취약국가에 대한 지원 계획을 밝힐 예정이다.

또 행사 이틀째 진행되는 토론 세션도 직접 주재한다.

토론 세션에 이어 참가국들의 공동 의지를 담은 서울선언문을 채택한 후 P4G 서울 정상회의는 폐막한다. 폐회식 선언문에는 코로나19와 기후위기 극복을 위한 국제사회의 협력, 연대, 지원 필요성이 담기고 온실가스 감축을 위한 파리협정 이행, 지속가능 발전 목표를 담은 노력을 강조할 계획이다.

청와대는 이번 회의에 시 주석이 참석할지 여부에 대해서는 말을 아꼈다. 청와대 관계자는 '시 주석의 참석이 확정됐느냐'는 취재진의 질문에 "참석 국가와 참석자에 대해서는 추후에 별도로 밝힐 것"이라며 "온라인으로 진행되다 보니 유동성이 있어 가급적 빨리 발표하되, 추후에 별도로 확정하겠다"고 말했다.

