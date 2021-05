성동구 도시양봉 사업 참여할 임대인 모집

도시양봉사업 위한 벌통 건물, 옥상 등 설치장소 모집, 생산된 꿀 10%는 임대료로 지급...꿀벌과 사람이 공존하는 도시양봉 사업 취약계층 자활 일자리 창출까지

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 환경 살리며 일자리도 창출하는 도시양봉 사업을 추진, 사업에 참여할 착한 임대인 모집에 나섰다.

도시양봉사업은 주거 밀집 지역에서 떨어진 건물의 옥상, 공원 등을 대상으로 공간을 대여해 벌통을 설치해 꿀을 생산하는 사업이다.

생산된 꿀 수익의 10%를 공간 임대인에게 지급, 취약계층인 성동자활일자리 참여자가 직접 꿀을 생산하며 도시양봉가로서 성장할 수 있는 기회도 제공한다.

구는 2018년부터 지역 내 사회적 기업인 어반비즈와 함께 도시양봉 사업을 실시했다. 초기에는 일자리 참여자들이 양봉을 배우면서 하다 보니 시행착오도 많아 꿀 생산량이 많지 않았으나 지난 해 총 8명이 일자리 사업에 참여, 항공대, 서울숲, 여의도 및 강남 소재 빌딩 등 총 89통을 설치, 835kg의 꿀을 생산하는 성과를 냈다.

임대 장소는 인력 접근이 용이한 건물의 옥상, 공원 등을 대상으로 소유주나 관리 책임자와 협의하여 벌통 설치공간을 대여할 수 있는 곳이어야 한다.

임대인이 되기를 희망하는 경우 성동구청 기초복지과 또는 서울성동지역자활센터로 전화 문의하면 되고 꿀벌 전문가가 직접 방문하여 그 장소가 안전하고 적합한지를 살피고 최종 결정한다.

꿀벌들을 위한 착한 임대인 운동에 참여하는 김 00씨(서울새활용플라자 관계자)는 “꿀벌이 우리 지구 생태계 지킴이로 중요한 역할을 한다고 생각해 참여하게 됐다”며 참여 소감을 말했다.

정원오 성동구청장은 “도시양봉 사업은 도시의 친환경 사업에 그치지 않고 일자리가 없는 주민들이 마음 놓고 일할 수 있는 유용한 사업”이라며 “앞으로도 환경과 일자리를 함께 생각하는 사업을 발굴하고 사회적 가치를 위해 노력하겠다”고 말했다.

