포스코, 덴마크 오스테드와 손 잡고 그린수소 사업 나선다

포스코, 철강공급· 및 그린수소생산 참여

구조물 짓고 수소저장·발전도 담당

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코그룹이 세계 최대 해상풍력발전 기업 오스테드(Orsted)와 함께 해상풍력발전 및 연계 그린수소 사업을 추진한다.

포스코는 세계 해상풍력발전 1위 업체인 덴마크 오스테드와 국내 '해상풍력 및 그린수소 사업 포괄적 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 26일 체결했다고 밝혔다. 포스코 및 포스코건설, 포스코에너지 등 그룹사도 협력한다.

오스테드는 2026년 이후 상업운전 개시 예정인 사업비 8조원 규모의 국내 최대 1.6GW급 인천 해상풍력사업을 추진 중이다. 포스코는 그간 오스테드의 영국 해상풍력발전 프로젝트 혼시(Hornsea) 1, 2 등에 10만t 이상의 강재를 공급한 바 있으며, 다양한 글로벌 풍력발전 프로젝트에 강재 공급 협력 관계를 맺었다.

이번 MOU를 통해 오스테드는 해상풍력 프로젝트를 개발하고 그린수소 생산 시설을 한국에 구축하게 되며, 포스코는 해상풍력발전 단지 구축에 필요한 철강재 공급과 함께 풍력발전을 활용한 그린수소생산에 참여한다. 또 포스코건설은 해상풍력 구조물 건설, 포스코에너지는 그린수소 저장 및 수소 발전 등을 담당할 계획이다.

전중선 포스코 전략기획본부장은 "포스코는 수소 사업을 차세대 미래성장 산업으로 선정하고, 그린수소 사업기회를 발굴하기 위해 노력하고 있다"며 "이번 오스테드와 사업 협력으로 그린수소 사업이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.

마틴 뉴버트 오스테드그룹 부사장 및 총괄책임자(CCO)는 "오스테드는 포스코는 이번 MOU를 통해 철강사업 뿐만 아니라 수소와 같은 포스코의 다른 사업부문까지 파트너십을 강화할 수 있게 되었다"고 말했다.

향후 포스코는 오스테드와 공동으로 인천 해상풍력발전 및 그린수소 사업 전반에 대한 연구와 사업타당성 조사를 추진하고, 포괄적 협력을 통해 국내 수소에너지 전환 및 탈탄소 실현에도 기여할 방침이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr