남원시교육청, 강상남 학운협 회장에 당선증 교부

김태수 교육장 “지역 교육발전 함께 노력해 달라”

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 남원시교육지원청은 지난 25일 강상남 학교운영위원장 협의회장에게 당선증을 교부했다고 26일 밝혔다.

강 회장의 당선증 교부식과 함께 임원진들의 임명장도 함께 수여됐다.

김태수 교육장은 “학생들의 인권 존중과 민주적 자치 역량을 신장시키며 미래가 요구하는 인문학적 상상력, 생태적 감수성과 문화·예술적 감성을 기르기 위해서는 차별과 불평들이 없는 교육 정의를 세우는 교육 과정이 필요하다”며 “남원시학교운영위원장협의회가 지역의 교육 발전을 위해 함께 노력해줄 것을 기대한다”고 말했다.

강상남 남원시학운협회장은 “1년 동안 이끌어갈 임원진들과 함께 미래가 바라는 남원의 교육을 위해 구성원들과 소통 창구가 될 것”이라며 “아이들의 다양한 교육 환경에서 꿈을 실현할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 남원시 학운협은 매년 협의회장을 선출하고 임원진을 꾸려 남원지역 학교운영위원장들과 학부모들의 의견을 대변하는 역할을 하고 있다.

특히 코로나19로 인해 많이 힘들어 하는 교육 구성원들의 의견을 더욱 깊이 수렴하고 아이들의 행복한 학교를 만들어 나가기 위해 노력하고 있다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr