합천군 자원봉사센터, 습지 환경 보존 프로그램 진행 … 아름다운 늪 감상·봉사 ‘일석이조’

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 자원봉사센터는 26일 습지 보존주간을 맞아 대양면 정양지늪에서 습지 환경 보존 활동으로 ‘모두의 습지 자연스럽게’ 프로그램을 진행했다.

이날 프로그램에는 자연보호협의회 회원 10여명이 참여해 습지 주변 환경정화 활동을 실시하면서 정양지늪 해설사의 해설과 탐방 활동을 같이 진행했고 새집 키트를 제공해 습지 보전을 위한 새집을 만들어보는 시간도 가졌다.

이번 프로그램은 안전한 경남 만들기 기후위기 대응을 위해 경상남도 람사르 환경재단과 경상남도 봉사센터, 11개 시·군 센터가 공동으로 활동을 하는 것으로 5월 넷째 주가 습지 보존주간으로 지정되어 경남 11개 시·군에서 공동으로 활동하게 된다.

모두의 습지 자연스럽게 프로그램은 26일 활동을 시작으로 7월, 9월에 2회 더 진행할 예정이다. 프로그램 참여 신청은 합천군자원봉사센터에 접수하면 된다.

이규수 행정과장은 “이번 프로그램으로 우리 군의 아름다운 정양지늪을 감상하면서 봉사할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 하면서 “남은 회차에도 많은 분이 참여해 유익한 시간을 가지시길 바란다”고 말했다.

