전경련, 주한대사관 외교관 대상 '한국과 K-비즈니스' 특별교육

[아시아경제 김흥순 기자] 전국경제인연합회는 우리나라의 30대 교역국과 한국전쟁 참전국 등 주요 국가의 주한대사관 외교관들을 대상으로 한국과 K-비즈니스에 대한 특별교육 프로그램을 실시한다고 26일 밝혔다.

27일까지 이틀에 걸쳐 진행하는 이번 프로그램은 한국에 주재하는 대사관 외교관들을 대상으로 빠르게 변하는 한국의 경제·산업 동향과 기업환경 및 규제, 세제, 입법 과정 등에 대한 이해도를 높여 양국간 경제교류가 활성화되는데 기여하기 위해 마련됐다.

이날 특별강연에서 권태신 전경련 부회장은 고속성장 신화의 한국 경제발전사와 함께 현재 한국경제의 당면과제 등을 제시하고, 향후 한국 경제 발전을 위해 "산업혁신은 물론 기업하기 좋은 환경조성을 위한 규제개혁과 노동시장 개혁이 필요하다"며 "이러한 개혁과 함께 한국의 기업가정신 회복이 반드시 필요하다"고 강조했다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "향후 프로그램을 봄과 가을로 정례화하고 하반기에는 우리나라 기업들에 대한 이해도를 높이기 위해 주요 기업들의 현장 방문도 준비할 예정"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr