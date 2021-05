우리은행, "200일간 적금 부으면 최고 2.3% 금리"

우리은행×유미의 세포들 콜라보

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 네이버웹툰의 인기 연재작 '유미의 세포들'과 손잡고 선보인 '우리 200일 적금'을 판매 중이라고 26일 밝혔다.

'우리 200일 적금'은 우대금리 요건이 쉬운 것이 특징이다. 다른 부가조건 없이 가입기간만 유지하면 누구나 쉽게 우대금리를 받을 수 있다. 우리원뱅킹에서 가입이 가능하며 일일 납입 한도는 3만원이다. 매일 자동이체하거나 지정 계좌의 일정금액 미만 잔액을 매일 자동입금하는 방식 등으로 가입할 수 있다.

금리는 기본금리 연 1.0%에 우대금리 최대 연 1.3%포인트를 더해 최고 연 2.3%다. 적금가입을 100일까지 유지하면 0.4%포인트, 200일까지 유지하면 0.4%포인트, 우리은행 오픈뱅킹에 타행계좌를 등록하고 유지하면 0.5%포인트를 제공한다.

우리은행 관계자는 "유미의 세포들 캐릭터가 함께하는 재미와 더불어 200일 만기까지 포기하지 않고 입금하는 동기부여가 되길 바란다"고 말했다.

