[포토] 김오수 검찰총장 후보자 청문회

[아시아경제 윤동주 기자] 김오수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회가 26일 국회 법제사법위원회에서 열렸다.

야당은 김오수 검찰총장 후보자 문재인 정부 마지막 검찰총장으로 박상기·조국·추미애 전 법무부장관을 보좌하며 대표적 친 정부인사로 꼽히며 문재인 정부의 코드 인사로 규정하고 법무부 차관 시절 윤석열 전 검찰총장을 배제한 조국 수사팀 구성 요청 등을 부각시키며 정치 중립성 문제를 지적했다.

여당은 정책 청문회를 통해 김오수 검찰총장 후보자의 검찰개혁 완수 등 업무능력 수행과 자질 등을 강조하며 야당의 공세를 희석시키는데 집중했다.

