주호영 "'이준석 여론조사 1위'...누군가 의도 가졌나" 의혹 제기

[아시아경제 이주미 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원이 당 대표 여론조사에서 연일 선두를 달리고 있는 가운데, 주호영 의원이 의혹을 제기했다.

주 의원은 26일 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'과 인터뷰에서 "누군가가 의도를 갖고 정확하지 않은 여론조사를 너무 많이 생산하고 또 퍼뜨려서 어떤 의도를 가지고 있는 것이 아닌가하는 의심이 든다"고 의문을 드러냈다.

주 의원은 "우리 당 대표 선거는 책임당원 70%, 일반 여론조사 30%인데 지금 발표되는 여론조사는 전 국민을 상대로 당원의 분포와 관계없이 지역별 인구대로 한 측면이 있다"며 "전당대회 결과를 예측하기 어려운데 이것을 너무 과도하게 생산해내고 퍼트리고 있는 그런 느낌이 있다"고 지적했다.

이어 "더불어민주당 전당대회 할 때 여론조사가 세 번밖에 없었는데 이번 우리 당 전당대회를 앞두고는 여론조사가 무려 11번이 있었다"며 "너무 과도하다"고 주장했다.

전날(25일) 열린 제1차 전당대회 비전발표회에서 '전쟁 경험이 없는 장수'라고 언급한 것과 관련해서는 "특별히 한 사람을 두고 했다기보다 내년 대선은 우리 당으로서는 명운이 달린 대선"이라며 "이 대선을 치르려면 인재영입 등 문제들이 많은데 이것을 경험해보지 않았다던지, 실패한 경험이 있는 사람을 해서는 안 된다는 일반론을 호소한 것"이라고 설명했다.

앞서 이날 주 의원은 "(저는) 대선, 총선, 재보궐 선거 모두 압승을 거둬 대선승리의 희망을 열었다"면서 "전쟁경험이 없는 장수를 선택하겠나, 패배한 장수를 선택하겠나. 선거 때마다 이기는 장수 저 주호영이 최고의 장수"라고 강조한 바 있다.

주 의원은 이번 인터뷰에서 자신의 선거 성공 경험을 재차 강조했다. 그는 자신이 국회의원 선거 5번에서 모두 이겼다는 점을 언급하면서 "선거마다 실패해본 적이 없다. 그런데 자기 선거에서 연속해 실패하는 분들에 대해서는 승리의 확신을 줄 수가 없다"고 주장했다.

이주미 기자 zoom_0114@asiae.co.kr