CJ대한통운·현대글로비스, 2030년까지 무공해차 100% 전환한다

환경부, 무공해차 전환 선언식…물류·운수 59개사 상용차 8500대 전면 교체

현재까지 111개 기업 참여…총 129만대 이상 전환 선언

[세종=아시아경제 주상돈 기자] CJ대한통운과 현대글로비스 등 물류·유통기업 4곳과 버스·택시업체 55개사 등이 2030년까지 보유차량을 무공해차(전기·수소차)로 전환할 것을 26일 선언했다.

환경부는 이들 59개사가 2023년까지 상용차 8500여대를 전기·수소차로 전면 교체 계획하는 내용을 담은 '한국형 무공해차 전환100'에 참여하는 선언식을 이날 개최했다고 밝혔다.

이번 선언식에 참여한 59개 물류·운수업체는 현재 총 8385대의 차량을 보유하고 있다. 이 중 무공해차는 약 5.5%(458대) 수준이다.

우선 롯데글로벌로지스와 CJ대한통운, SK네트웍스, 현대글로비스 등 4개 물류업체는 올해 57대의 무공해차 구매·임차를 시작으로, 누적기준으로 2025년 800여대, 2028년 1800여대, 2030년 2500여대를 구매·임차해 2030년까지 100% 무공해차로 전환하기로 했다.

55개 버스·택시 운수업체는 2021년에 380대에 이어 2025년 2900여대, 2028년 4800여대, 2030년 5900여대의 무공해차를 구매·임차해 2030년 100% 전환목표를 달성할 계획이다.

버스·택시·화물차 등 상용차는 2019년 기준 1일 평균 주행거리가 각각 177㎞, 300㎞, 129㎞로 승용차(33㎞)보다 길다. 1대를 무공해차로 전환했을 때 나타나는 온실가스 저감효과가 승용차 대비 버스가 16배, 택시와 화물차는 각각 4.5배, 2.5배 더 높다. 또 도심지 등 국민 생활권 가까이에서 운행되는 특성으로 미세먼지 배출이 국민건강에 미치는 영향이 크다.

환경부는 물류·운수업계의 조속한 전환을 위해 차고지, 물류센터 등 사업장 내 충전시설(인프라) 설치를 집중적으로 지원하고 참여기업 대상으로 구매보조금을 우선 지원하기로 했다. 또 중장기적으로 환경개선효과가 높은 상용차 대상 보조금을 단계적으로 확대할 계획이다.

이번 물류·운수업계의 선언에 따라 한국형 무공해차 전환100 참여기업은 총 111개사로 늘었다. 이들 기업은 2030년까지 총 129만 대 이상의 차량을 전기·수소차로 전환할 계획이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr