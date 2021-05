NH농협생명, 코리아 핀테크 위크에서 디지털 서비스 선봬

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 26일부터 28일까지 열리는 '코리아 핀테크 위크'에서 고객에게 제공하는 디지털 서비스를 선보인다고 밝혔다.

농협생명의 '실손보험금 간편청구', '마이보험한눈에', '모바일창구' 등 서비스를 소개하는 영상을 핀테크위크 온라인 전시관에서 만나볼 수 있다.

실손보험금 간편청구는 복잡한 서류 절차 대신 모바일로 보험금 청구와 지급안내가 가능하다. 블록체인 기술을 접목해 실손보험금을 병원에서 직접 청구할 수 있다.

마이보험한눈에는 고객이 직접 보장분석을 할 수 있도록 만든 서비스다. 자신에게 부족한 보장부분을 온라인에서 직접 보험 가입할 수 있도록 안내한다. 모바일창구는 24시간 365일 보험계약대출, 보험료 납입, 보험금 청구 등을 이용할 수 있도록 만들었다.

농협생명은 채용관에서 신규직원 채용에 관한 정보를 제공한다. 채용 분야와 직무에 관한 내용을 소개하며, 채용 절차와 전형별 주요 사항에 대해 안내하고 있다.

김인태 농협생명 대표는 "코리아 핀테크 위크에서 농협생명이 제공하고 있는 주요 디지털 서비스를 소개할 수 있어 기쁘다"며 "지속적인 핀테크 기술과 신규 디지털 서비스 개발을 통해 고객 편의성을 향상시킬 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

