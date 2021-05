정세균 “‘장유유서’ 발언은 맥락 무시 보도…언론개혁 절대 필요”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 정세균 전 국무총리는 26일 이준석 국민의힘 당대표 후보에 대한 자신의 ‘장유유서’ 발언 논란에 대해 “(언론이) 취지를 간과하고 특정 단어만을 부각을 해서 오해를 증폭시켰다”며 언론개혁의 필요성을 강조했다.

정 전 총리는 이날 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’과의 인터뷰에서 “전혀 논란이 될 만한 내용도 아닌데 일부 언론에서 이 맥락을 무시하고 보도하면서 발생한 해프닝”이라며 이같이 말했다.

그는 “제 발언의 취지는 젊은 후보가 제1야당 대표 선거에서 여론조사 1위에 오른 것은 큰 변화고 그런 변화가 긍정적이다, 이렇게 평가를 한 것”이라며 “‘이준석 현상’에 대해 긍정적으로 평가를 했는데, 대선 관리를 하는 과정에서 국민의힘의 입장에서는 정당이 보수 정당이고 해서 장유유서 같은 문화를 고려하면 고민도 있을 거다 이렇게 한 마디 덧붙인 것”이라고 해명했다.

이어 “좋은 정치에 나이가 무슨 상관이 있겠느냐”며 “젊어도 구태의연한 정치를 하면 그것이야말로 배제돼야 한다”고 강조했다.

그는 “언론에서 장유유서를 지켜야 된다고 몰아간 것이다. 당해보니 (기분이) 어떤가”라고 묻는 질문자의 질문에 “저희 같은 사람들이야 이겨낼 수 있지만 이런 비슷한 사례에 상처받는 그런 국민들이 많이 계실 것이다. 언론 개혁이 절대 필요하다”고 답했다.

