김 총리 "백신 1차 접종자, 7월부터 종교활동 인원제한 제외"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 26일 "7월부터 1차 접종만으로 공원·등산로 등 야외에서 마스크를 벗을 수 있다"며 "또한 실외 다중이용시설 이용과 정규 종교활동시 인원제한의 적용을 받지 않는다"고 밝혔다. 백신 접종률이 좀처럼 속도를 내지 못하자 과감한 인센티브 방안을 꺼내든 것이다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "더 많은 국민이 접종 효과를 체감하도록 '예방접종 완료자 일상회복 지원방안'을 확정할 것"이라며 이같이 밝혔다. 정부의 이번 방침에 따라 오는 7월부터 백신 접종자를 대상으로 교회 등 종교시설 참석 등 활동이 가능해질 예정이다.

이에 앞서 오는 6월부터는 백신 1회 접종을 마친 국민의 경우 직계가족모임 인원제한이 제외된다. 김 총리는 "경로당과 복지관에서의 모임과 활동도 훨씬 자유롭게 될 것"이라며 "접종을 완료하게 되면 사적 모임 뿐만 아니라 식당, 카페, 결혼식장 등 다중이용시설마다 정해진 인원제한에서 제외된다"고 말했다.

김 총리는 "마지막 단계로 국민 70% 이상이 1차 접종을 마치는 9월 말 이후에는 방역기준을 전면 재조정하겠다"며 "집단면역이 달성되는 시점에서는 실내에서의 마스크 착용 완화도 검토하게 될 것"이라고 예고했다. 상세 내용은 곧 질병관리청에서 발표할 예정이다.

김 총리는 "정부는 이날 발표하는 대책에 더해 추가적인 완화조치를 그때그때 시행해 나가겠다"며 "민간 부문에서도 접종 완료자를 위한 다양한 혜택을 적극 실행해 준다면 코로나19 조기 극복에 큰 힘이 될 것"이라고 당부했다.

이와 함께 27일부터 60세 이상 노인을 대상으로 백신접종이 시작되는 가운데 김 총리는 "아직 예약률은 60% 수준"이라며 "60세 이상의 경우 1회 접종 만으로도 예방효과가 90% 가까이 됐고, 접종 이후 감염됐더라도 사망자가 단 한 분도 없었다"며 백신 접종참여를 독려했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr