경북도, '벌 쏘임' 주의보 … 최근 기온 상승으로 피해자 속출

지난해 6~9월 하루 평균 102건 구급차 출동 … 올해 벌써 50명 피해

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 최근 날씨가 더워짐에 따라 벌집제거 및 벌 쏘임 사고 관련 119신고가 증가하고 있다고 26일 밝혔다.

경북소방본부 통계에 따르면, 지난 한해 벌집제거 출동횟수는 총 1만3796건으로 집계됐다. 특히 지난해 6~9월까지 4개월간 총 1만2229건(88.6%)의 출동이 집중됐다. 이는 하루 평균 102건 출동한 수치다.

같은 시기 벌 쏘임 환자도 전체 826명 중 665명(80.5%)이 집중적으로 발생했고, 올해도 현재까지 50명이 벌 쏘임으로 구급차를 이용했다.

기상청 예보에 따르면, 올해 6월 기온은 평년(23~24도)보다 높고, 7~8월까지 무더위가 이어질 것으로 예측됨에 따라 벌들의 활동이 왕성해 질 것으로 예상된다.

경북소방본부는 산행이나 벌초 등 야외활동 시에는 주변에 벌이 있거나 땅속이나 나뭇가지 등에 벌들이 들락거리면 벌집이 있으니 주의해서 살펴봐야 한다고 강조했다. 또한 야외활동 시에는 흰색이나 노란색 등 밝은색 옷을 입고 모자를 착용할 것을 권유했다.

김종근 경상북도 소방본부장은 "때 이른 무더위로 인해 벌들의 활동이 증가하여 도민의 안전을 위협하는 만큼 벌집을 섣불리 제거하거나 벌을 자극하지 말고, 위협을 느꼈을 경우 신속히 119에 신고해 도움을 요청해야 한다"고 당부했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr