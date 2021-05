방탄소년단, 'Butter'로 日오리콘 차트도 점령

공개 첫 주 재생수 오리콘 역대 1위

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 신곡 'Butter'로 일본 오리콘 차트를 강타했다.

26일 빅히트뮤직에 따르면 BTS는 지난 21일 공개된 디지털 싱글 'Butter'로 오리콘 최신 차트(5월 17~23일) '주간 디지털 싱글 랭킹'과 '주간 스트리밍 랭킹'에서 모두 1위를 차지했다.

'Butter'는 지난 21일부터 단 3일간의 다운로드 수(5만2821건)로 '주간 디지털 싱글 랭킹'에서 1위를 꿰찼다. 지난달 2일 선공개된 'Film out'에 이어 통산 두 번째 1위 기록이다. 'Film out'은 내달 발매 예정인 일본 베스트앨범 'BTS, THE BEST'의 타이틀곡이다.

'Butter'는 '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서도 공개 첫날부터 3일째 1위를 지켰다.

아울러 'Butter'는 공개일을 포함해 3일간의 집계만으로 주간 재생수 1660만7136회를 기록해 공개 첫 주 '주간 스트리밍 랭킹' 정상에 올랐다. 1660만회는 음원 공개 첫 주 재생수 기록으로 오리콘 역대 1위다.

BTS는 지난해 9월7일 'Dynamite와 지난달 19일 'Film out으로도 '주간 스트리밍 랭킹' 1위를 차지한 바 있어 3곡 연속 주간 스트리밍 수 1000만회를 찍는 대기록을 세웠다. 3곡 연속은 물론 비연속까지 고려해도 3곡 이상 주간 스트리밍 수 1000만회를 초과 달성한 아티스트는 오리콘 역사상 BTS가 유일하다.

BTS의 서머송 'Butter'는 전 세계에서 뜨거운 인기를 얻고 있다. 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이에서 공개 첫날 총 2090만 글로벌 스트리밍 수를 획득해 스포티파이 역사상 일일 최다 글로벌 스트리밍 수 신기록을 세우기도 했다.

