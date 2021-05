SKT 'V컬러링' 이통 3사로 확대… LG유플도 가세

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤이 개발한 ‘보이는 컬러링(V컬러링)’ 서비스가 KT에 이어 LG유플러스로 확대돼 통신사 구분없이 사용할 수 있게 된다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 314,500 2021.05.26 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 고객상담에 AI 접목…SK텔레콤, 9년 연속 '한국 우수콜센터'두 달 동안 20%대 상승...재조명 받는 통신株외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아 close 은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,600 2021.05.26 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 AI 도입·디지털 혁신…KT, 10년 연속 '한국 우수 콜센터'두 달 동안 20%대 상승...재조명 받는 통신株[종합]‘꿈의 AI’ 하이퍼스케일 AI 잡아라…대학 손 잡은 네이버·KT close , LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,100 2021.05.26 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 '019' 번호 사라진다…LG유플러스 6월 2G서비스 종료LG유플러스, 'U+아이들나라' 누적 이용자 수 4300만 돌파두 달 동안 20%대 상승...재조명 받는 통신株 close 와 손잡고 27일부터 V컬러링의 이통 3사 공동 서비스를 시작한다고 26일 밝혔다. V컬러링은 고객이 설정한 짧고 간결한 형태의 ‘숏폼’ 영상을 본인(수신자)에게 전화한 상대방(발신자) 휴대전화에 통화가 연결될 때까지 보여주는 ‘보이는 컬러링’ 서비스다. 전화 연결 시 특정 음악이나 소리를 제공하는 ‘통화 연결음’에서 짧은 영상 콘텐츠를 보여주는 방식으로 진화한 서비스다. 최신 뮤직비디오, 인기 영상을 비롯해 직접 촬영한 영상을 이용할 수 있다.

지난해 9월 SK텔레콤이 처음으로 V컬러링을 선보인 후 지난 1월 KT로 서비스가 확대된 데 이어 LG유플러스 고객까지 이용할 수 있게 되면서 통신사와 관계없이 해당 서비스를 사용할 수 있게 됐다. V컬러링 가입자는 5월 기준 약 150만명으로 현재 V컬러링 이용자는 약 4000종의 유·무료 영상을 이용할 수 있다. 향후 제작되는 이통 3사의 오리지널 콘텐츠 공급을 통해 콘텐츠 수는 빠른 속도로 증가될 것으로 예상된다.

이번 서비스는 KT와 LG유플러스가 경쟁사 솔루션에 직접 대응하는 별도의 솔루션을 만든 것이 아니라 SK텔레콤 서비스를 그대로 연동해 쓴다는 점에서 이례적이라는 평가다. 이통 3사는 통신사 간 협력으로 고객 편의를 높이기 위해 V컬러링 서비스를 도입했다고 설명했다. 앞서 V컬러링은 전화 수신자 측이 요금을 내는 시스템의 특성상 이통 3사가 연결됐을 때 유의미한 서비스가 가능하지만 일부 통신사에선 서비스를 이용할 수 없었던 만큼 반쪽짜리라는 비판을 받기도 했다.

27일부터는 LG유플러스 고객들도 V컬러링 전용 앱을 설치하고 서비스에 가입해 이용할 수 있다. 삼성 갤럭시 노트20, S20, S21 사용자들부터 단말 업데이트를 통해 발신 시 V컬러링 영상을 볼 수 있으며, 대상 단말을 점차 확대할 계획이다. 5G 및 LTE 가입자 누구나 가입할 수 있으며, 앱은 원스토어와 구글 플레이스토어에서 내려 받을 수 있다. 월 이용료는 3300원이다.

향후에는 각 통신사별 채널에서만 참여 가능했던 프로모션을 통신사 구분없이 V컬러링 전용 SNS 채널 등을 통해 진행해 고객과 실시간 커뮤니케이션이 가능해질 전망이다. 이통 3사는 오는 7월 ‘틱톡과 함께 하는 V 컬러링 챌린지’를 시작으로 고객이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로모션을 제공할 예정이다. 또한 각 사가 보유한 인기 콘텐츠 공유와 공동 마케팅을 통해 통신사 관계없이 V컬러링에서만 볼 수 있는 유명 연예인 등의 콘텐츠 제작과 독점 공급을 확대해 양질의 서비스를 제공하기 위해 노력한다는 계획이다.

현재 V 컬러링 앱에서는 아이돌, 인기 연예인 및 크리에이터를 포함한 4000여종의 콘텐츠가 제공되고 있다. 국내 모바일 방송국 딩고(Dingo)와 협력을 통해 에일리 등 유명 아티스트의 가창 영상을 서비스 할 예정이며, 피식대학을 포함한 샌드박스네트워크 소속 인기 크리에이터의 콘텐츠도 지속적으로 공개되고 있다. 또한 최근 신곡 ‘DUN DUN DANCE’로 주요 음원차트를 석권한 화제의 그룹 ‘오마이걸’의 V 컬러링 단독 콘텐츠가 공개돼 인기다. 이외에도 코로나19 확산 방지를 위한 '사회적 거리두기’ 영상, 환경 보호 메시지 전달을 위한 ‘줍깅(줍다+조깅)’ 콘텐츠 등 ESG 캠페인 차원의 콘텐츠도 계속해 선보일 예정이다.

최소정 SK텔레콤 구독미디어담당은 “앞으로도 데이터 분석을 통해 고객들이 선호하는 유형의 콘텐츠를 발굴하고, 3사 협력을 통해 더 많은 재미와 즐거움을 줄 수 있는 구독형 영상 서비스로 고객들에게 사랑 받을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr