[e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 에코프로비엠=전기자동차(EV) 배터리용 하이니켈계 NCM 양극소재 공급 물량 확대를 위해 1340억원 시설 투자

▲ 럭슬=상장폐지 절차(정리매매 등) 보류, 상장폐지 결정 등 효력정지가처분신청에 대한 법원의 결정 확인 시까지 주권 매매거래 정지

▲ 인터파크=자기주식 8372주 처분 결정

▲ 브이티지엠피=회사의 영업 형편상 강승곤 신임 대표이사 추가 선임

▲ 상지카일룸=워커힐 한강 공동주택 신축공사 수주

▲ 한송네오텍=LG디스플레이와 73억원 규모 제조장비 공급계약.

▲ 미투젠=주주가치 제고 위해 50억원 규모 자사주 취득 결정.

▲ 행남사=상장폐지결정 등 효력정지가처분신청 기각 결정

▲ 맥스로텍=발행 대상자 철회 요청으로 이사회 결의를 통한 제3자 배정 유상증자 철회 결정, 발행 대상자 에어베스트

▲ 에이스토리=예능 버라이어티쇼 SNL코리아 국내 방송권 공급 계약, 계약 대상 쿠팡, 계약금액 유보기간 종료 후 공개 예정

▲ 코렌=불성실 공시법인 지정

▲ 에코프로=공정거래위원회서 지주회사 기준 충족 통보

