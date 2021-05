[클릭 e종목] “제이콘텐트리, 메가박스가 든든히 받쳐준다”

대신증권 "제이콘텐트리 목표주가 5만8000원 유지"

메가박스가 제이콘텐트리의 캐시카우 역할…JTBC 스튜디오 통해 고성장 가능

[아시아경제 공병선 기자] 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 50,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,000 2021.05.26 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “제이콘텐트리, 프리미엄 유지 위한 근거 필요”제이콘텐트리, 1000억원 규모 CB 발행 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 의 계열사 메가박스가 안정적인 현금수익원(캐시카우) 역할을 할 것이란 분석이 나왔다. 영화 개봉작이 연이어 등장하면서 관객수가 회복될 것이란 전망 때문이다. 이에 대신증권은 제이콘텐트리에 대해 목표주가 5만8000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

26일 대신증권에 따르면 메가박스의 낮은 직영 비율이 성장할 수 있는 기회가 될 것으로 점쳐진다. 메가박스의 직영비율은 2015년 제이콘텐트리의 인수 이후 35%에서 48%로 증가했지만 여전히 CJ CGV의 66% 및 롯데시네마의75%를 하회한다. 김희재 대신증권 연구원은 “직영점은 매출과 비용 모두 메가박스가 인식하고 위탁은 수수료만 인식하며 티켓 매출의 98%는 직영점에서 발생한다”며 “위탁의 직영 전환은 사이트 경쟁 없이 사업이 확장될 수 있는 계기”라고 설명했다.

과거에 보여준 성과를 바탕으로 관객 회복도 기대된다. 메가박스는 코로나19가 발생하기 전인 2019년 최고의 성과를 달성했다. 2019년 메가박스는 매출 3300억원으로 전년 대비 11% 상승했고 영업이익은 390억원으로 81% 늘었다. 영업이익률은 11.7%로 4년 만에 10%대로 복귀한 바 있다.

외형 성장에도 성공해 다시 상승할 여력이 있다. 2015년 이후 상영관 105개 중 직영점은 50개로 동기간 26개 늘었다. 특히 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 302,000 2021.05.26 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 "스튜디오 차리고 쇼호스트 키우고"... '라방'에 힘주는 유통가신세계프라퍼티-인창개발, 공동사업 추진 MOU 체결신세계, "네이버와 이베이코리아 공동 인수 논의한 바 없어" close 와의 협업으로 신세계 백화점 및 스타필드에 입점하는 전략을 내세웠다. 이에 직영점 출점 26개 중 12개가 1000석 이상의 대형관을 보유했다.

이에 메가박스가 제이콘텐트리의 캐시카우 역할을 할 것이란 기대가 나온다. 김 연구원은 “영화 개봉작의 등장에 따라 관객수가 회복되고 메가박스가 정상화 되는 등 안정적인 캐시카우 역할을 할 것”이라며 “JTBC 스튜디오를 통해 고성장할 것으로 전망된다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr