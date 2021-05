서울시, 집중호우 대비 26일 '청계천 시민구조 모의훈련'

서울시·중부소방서 등 유관 기관 합동으로 재난상황 대비 시민구조훈련 실시

돌발강우시 실제 같은 현장 모의훈련을 통해 응급상황 대처능력 제고

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 여름철 국지성 집중호우로 청계천에 시민이 고립될 수 있는 위험한 상황에 대비할 수 있도록 청계천 배오개다리에서 모의 훈련을 실시한다.

26일 서울시는 서울시설관리공단, 중부소방서 등과 ‘청계천 시민 고립 대피 및 인명 구조 합동 모의훈련’을 실시한다고 밝혔다. ‘청계천 시민 고립 대피 및 인명 구조 합동 모의훈련’은 집중호우 시 청계천에 시민이 고립되는 위험 상황에 대한 현장 대처능력을 강화하기 위해 실제상황을 가정한 시민 구조 훈련으로 매년 실시해 오고 있다.

모의훈련은 청계천 유역에 갑자기 많은 비가 내린 상황을 가상하여 상황센터와 현장에서 동시에 이뤄진다. 상황센터에서는 위급상황 발생 시 사이렌과 대피방송, 전광판 표출 등을 통해 시민들의 청계천 출입을 통제한다. 현장에서는 119와 합동으로 시설 안전요원과 대피 통제반이 긴급 투입해 시민 대피, 시민통제 등이 이루어진다. 또한 고립된 시민과 물에 빠진 시민을 구조하는 등 실제 상황과 동일한 방식으로 진행된다.

올해는 코로나19 감염 확산 방지를 위해 시민들의 참관을 자제하는 대신모의훈련 모습을 SNS(유튜브)등에 게시해 참여 기관 및 시민 누구나 시청할 수 있도록 할 예정이다.

한편 서울시설공단은 청계천에 돌발 강우 시 시민 고립사고를 예방하기 위해 청계천 상황실에서 24시간 실시간 이중 감시체계를 갖추고, 현장에는 안전요원(10명)을 상시 배치하여 비상 시 시민 대피와 출입 통제를 신속히 수행하고 있다,

최진석 서울시 물순환안전국장은 “청계천은 강우 시 교량 하부에 있는 수문이 열려 주변 우·오수가 유입되는 구조로 하천 수위가 급상승하여 산책로 침수가 자주 발생하게 된다”며 “강우 시 방송이 나오면 청계천 산책로를 이용하는 시민께서는 안전요원의 안내에 따라 신속히 대피해 줄 것을 당부드린다”고 말했다,

