우치동물원서 멸종위기 1급 알락꼬리여우원숭이 한쌍 탄생

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 우치동물원에서 멸종위기 1급 야생동물 알락꼬리여우원숭이 한쌍이 태어났다.

25일 우치동물원에 따르면 지난 3월에 태어난 알락꼬리여우원숭이 한쌍은 2달이 지나 일반에 공개했다. 우치동물원에서는 처음있는 일이다.

긴 꼬리에 검은 줄무늬 링을 여러 개 가진 알락꼬리여우원숭이는 호랑꼬리여우여원숭이라고 불리며, 아프리카 대륙 옆의 커다란 섬 마다가스카르에만 사는 고유종이다.

영화 ‘마다가스카르’에서도 그 섬을 대표하는 수호동물로 묘사된 바 있다. 아침에 무리가 모여 일제히 팔을 벌리고 태양을 향해 일광욕하는 모습이 이채롭다.

이 종은 성격이 온화하고 특유의 호기심과 친화력이 있고, 매력적인 외모를 가지고 있어 한때 무분별한 밀렵으로 인해 현재 1급 멸종위기동물로 분류돼 세계적으로 보호받고 있다.

임진택 우치동물원 소장은 “이번 여우원숭이 탄생을 계기로 우치동물원은 자연에서 멸종해가는 멸종위기종들을 적극 도입하고 보존하는 노력을 타 동물원과 함께 지속적으로 펼칠 계획이다”고 말했다.

