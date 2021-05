파리바게뜨, '케이크 스토리' 여름 신제품 '더 스퀘어' 5종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 파리바게뜨는 26일 디저트 브랜드 ‘케이크 스토리’의 새 시리즈 ‘더 스퀘어’의 여름 신제품 5종을 선보였다.

‘케이크 스토리’는 출시 두 달여 만에 약 100만개 판매를 돌파하며 폭발적인 인기를 얻었다. 이에 힘입어 파리바게뜨는 올여름 시즌을 겨냥해 공식 인스타그램을 통해 소비자들의 의견을 반영해 ▲더 스퀘어 민트초코 ▲더 스퀘어 쿠키앤크림 ▲더 스퀘어 순수우유 ▲더 스퀘어 청포도 ▲더 스퀘어 블루베리치즈 등 총 5가지 맛을 선보이기로 결정했다. 여름 시즌에 어울리는 싱그러운 컬러와 토핑을 적용해 화사하고 고급스러운 외관이 특징이다.

‘케이크 스토리’는 ‘나를 위한 오늘의 케이크 스토리’를 슬로건으로 파리바게뜨만의 기술력과 노하우를 집대성한 디저트 라인업으로, 취식과 휴대가 간편한 1인용 포장으로 선보여 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 것이 특징이다.

파리바게뜨 관계자는 "케이크 스토리는 소통을 중요시하는 MZ(밀레니얼+Z)세대를 겨냥한 브랜드로 소비자의 의견과 취향을 반영한 여름 신제품을 출시하게 됐다"며 "MZ세대와 다양한 채널을 통해 소통하고 차별화된 경험을 선사하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

