[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS의 버거 프랜차이즈 롯데리아가 인기 제품인 핫크리스피버거를 더블 패티로 올린 더블 핫크리스피버거와 더블 핫크레이지버거 신제품 2종 한정 메뉴를 25일 출시했다.

다음달 24일까지 한정 판매 하는 더블 핫크리스피버거와 더블 핫크레이지버거는 기존 핫크리스피버거에 패티와 슬라이스 치즈를 추가했다. 더블 핫크레이지버거는매운 갈릭 소스를 추가해 매운 맛을 더 높였다. 세트가격은 5900원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr