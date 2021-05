BGF리테일, 복건복지부와 ‘치매환자 실종예방 업무협약’ 체결

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 전날 보건복지부와 ‘치매환자 실종예방 및 조기발견을 위한 공동협력 협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 업무협약은 전국 1만5000여 개 CU 매장을 활용해 실종 치매환자를 보호할 수 있는 인프라를 강화하는데 그 목적이 있다. 전국 CU 가맹점은 실종 치매(의심) 환자 발견 시 신고 및 임시 보호하는 ‘치매안심 편의점’ 역할을 맡게 된다.

또한 BGF리테일은 실종 치매환자가 조기에 발견될 수 있도록 그 판단 기준과 발견 시 신고 방법 등을 자세히 소개하는 콘텐츠를 제작하여 전국 가맹점에 안내할 계획이다. 이밖에도 향후 보건복지부와 함께 실종 노인 찾기 홍보, 대국민 치매예방 및 인식 개선 캠페인을 공동으로 전개한다.

보건복지부는 치매환자 및 보호자가 위기 상황 시 ‘아이CU’를 통해 즉각적인 도움을 받을 수 있도록 전국 치매안심센터에 해당 시스템을 적극 홍보하고 편의점과 결합한 공익 캠페인을 기획하여 치매환자에 대한 국민적 관심을 높이는데 주력한다.

BGF리테일이 2017년부터 이어오고 있는 아이CU 캠페인은 ‘I Care for yoU’의 약어로 실종아동, 학대아동 등 보호가 필요한 안전 취약계층을 발견할 시 CU의 POS 시스템을 통해 신고하고 경찰 인계전까지 매장에서 임시 보호하는 민관협력 시스템이다.

양성일 보건복지부 제1차관은 아이CU 시스템을 직접 시연해본 직후 “남녀노소 누구나 접근하기 쉽고 항상 밝게 오픈돼 있는 편의점 인프라를 활용해 신속하고 긴밀하게 시민안전을 살필 수 있다는 점에 감명 받았다”며 “이번 업무협약을 계기로 편의점의 사회 안전망 효과를 극대화하여 공익적으로 활용할 수 있는 방안들을 적극적으로 모색해 볼 것”이라고 밝혔다.

이건준 BGF리테일 대표는 “CU는 좋은 친구처럼 언제나 고객 가장 가까운 곳에서 지역사회의 안전망 역할을 톡톡히 하고 있다”며 “이번 업무협약을 계기로 더 많은 국민이 아이CU 캠페인을 인지하고 치매노인의 실종 예방과 조기발견에 기여할 수 있도록 전국 CU가맹점과 함께 노력하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr