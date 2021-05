[아시아경제 이선애 기자]

◆DL이앤씨=오산랜드마크프로젝트 대상 5월27일자 1400억원, 6월30일자 2055억원, 6월30일자 1000억원 규모 금전 대여 결정

◆대원제약=제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 120억원 발행 결과 공시

◆흥아해운=임시 주주총회 결과 자본감소 승인의 건과 정관 변경의 건, 감사 선임(후보자 김진규)의 건 원안대로 승인

◆STX=STX마린서비스가 국내 조선사 대상 823억원 규모 탱커선 2척(신조 계약 체결) 취득 결정

◆센트럴인사이트=이사 해임·선임의 건 임시 주주총회 소집 결의

◆한국종합기술=국내 공공기관 대상 입찰 참가 자격 3개월 제한

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr