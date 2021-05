한-인도네시아 '디지털정부 협력센터' 설립 양해각서 체결…경험 전수

인도네시아 정부, 한국 정부와 협력 재개…정부혁신 완성 의지 지속 표명

한국, 7월 부터 3년 동안 전문가 현지 파견

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 인도네시아 행정개혁부와 ‘한-인도네시아 디지털정부 협력센터’를 설치하기 위한 양해각서를 체결했다고 25일 밝혔다. 이번 양해각서 체결식은 주인도네시아 한국대사관과 협력해 비대면 방식으로 열렸다.

인도네시아는 2019년까지 한국과 협력을 통해 디지털정부 추진을 위한 대통령령을 제정하고 기반 시스템을 구축했다. 이에 인도네시아는 2018년과 비교해 2020년 UN 전자정부 평가 순위에서 88위를 기록하며 19단계 상승하는 성과를 거두었다.

이 같은 성과에 이어 인도네시아 정부는 한국 정부와 협력을 재개해 디지털정부를 기반으로 하는 정부혁신을 완성하고자 하는 의지를 지속적으로 표명해왔다.

이번 양해각서에 따라 행안부는 인도네시아 행정개혁부와 ‘디지털정부 협력센터’를 설치하고 2023년 12월까지 한국형 디지털정부의 발전경험을 전수하기로 했다. 정부는 올해 7월부터 3년 동안 인도네시아 디지털정부의 발전을 지원하기 위한 전문가를 현지에 파견할 예정이다.

또한 정부는 ‘인도네시아 정부 디지털 전환 전략 수립’ 등 다양한 협력사업 추진을 계기로 우리나라 기업이 디지털정부 관련 사업을 수주할 수 있도록 지원할 계획이다. 한국 디지털정부에 대한 신뢰는 최근 1000억 원 규모의 인도네시아 국세행정시스템 사업을 국내기업이 수주하는 데에도 크게 기여했다.

전해철 행안부 장관은 “디지털정부 협력센터를 통한 양국 정부 간의 긴밀한 협력과 굳건한 신뢰를 기반으로 우리나라 IT기업이 신남방 지역에 본격적으로 진출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

