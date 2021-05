네이버 초대규모 AI '하이퍼클로바' 공개 "국내 최초"

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 국내 기업 최초의 '초대규모 인공지능(AI)'인 하이퍼클로바를 공개했다.

네이버는 25일 온라인으로 열린 'NAVER AI NOW' 컨퍼런스에서 "국내에서 AI 퍼스트무버(선도자)를 넘어 글로벌 AI 기술 리더로 발돋움 할 것"이라는 계획을 밝혔다.

국내 최초 초대규모 AI '하이퍼클로바'

하이퍼클로바는 네이버가 국내 기업 최초로 자체 개발한 초대규모 AI다. 정석근 네이버 클로바 CIC 대표는 "글로벌 기술 대기업들은 대형 AI 모델이 가져올 파괴적 혁신에 대한 기대로 투자를 가속화하고 있다"며 "한국의 AI 기술이 글로벌 플랫폼에 종속되지 않기 위해서는 이미 공개된 기술을 활용하고 따라잡는 수준에 그칠 수 없다고 판단했다"고 말했다.

하이퍼클로바는 현존하는 최고 AI 기술인 'GPT-3'(175B)를 뛰어넘는 204B(2040억개) 파라미터(매개변수)규모로 개발됐다. AI 모델의 크기를 나타내는 파라미터의 수가 높아질수록, AI는 더욱 많은 문제를 해결할 수 있게 된다.

하이퍼클로바는 GPT-3보다 한국어 데이터를 6500배 이상 학습한 세계에서 가장 큰 한국어 초거대 언어모델이다. 영어가 학습 데이터의 대부분을 차지하는 GPT-3와 달리, 하이퍼클로바 학습 데이터는 한국어 비중이 97%에 달한다. 네이버 측은 "영어 중심의 글로벌 AI 모델과 달리 한국어에 최적화한 언어모델을 개발해 AI 주권을 확보한다는 의미도 있다"고 설명했다.

슈퍼컴퓨터 도입 "기술 주도권 잡는다"

이를위해 네이버는 지난 10월 국내 기업 최초로 700 페타플롭(PF) 성능의 슈퍼컴퓨터를 도입해 대용량 데이터 처리를 위한 인프라를 갖췄다. 네이버는 하이퍼클로바 개발을 위해 5600억개 토큰의 한국어 대용량 데이터를 구축했다.

AI 연구 개발 역량도 강화하고 있다. 네이버는 작년 글로벌 AI 컨퍼런스에서 국내 기업 중 가장 많은 43개의 정규 논문을 발표하며 기술력을 인정받았다. 네이버는 서울대와 '서울대-네이버 초대규모 AI 연구센터'를 설립하고, 카이스트 AI 대학원과는 '카이스트-네이버 초창의적 AI 연구센터'를 설립하는 등 산학협력을 통해 AI 공동 연구에 더욱 박차를 가하고 있다.

네이버는 앞으로 한국어 외 다른 언어로 언어 모델을 확장하고, 언어뿐만 아니라 영상이나 이미지 등도 이해하는 '멀티모달(Multimodal) AI'로 하이퍼클로바를 계속해서 발전시켜나갈 계획이다.

네이버 "하이퍼클로바 상용화"

네이버는 일상 속에서 AI가 널리 사용되도록 만들 계획이다. 기존에는 해결하고자하는 문제별로 데이터를 확보하고 정제해 모델을 개발했다면 하이퍼클로바는 하나의 '빅 모델'에 방대한 데이터를 학습시켜 다양한 문제에 적용할 수 있다. 이를통해 AI를 더욱 효율적으로 개발할 수 있을 뿐만 아니라 AI 확장성이 대폭 높아진다.

네이버는 지난 6일 하이퍼클로바를 적용해 사용자가 검색어를 잘못 입력하는 경우 올바른 단어로 전환해 검색해주거나 적절한 검색어를 추천해주는 기능을 선보였다.

네이버는 하이퍼클로바를 통해 중소사업자(SME), 크리에이터, 스타트업 등 기술의 도움이 필요한 곳을 지원한다는 계획이다. 간단한 설명과 예시를 제시하는 소수학습 방식으로 AI를 동작 시킬 수 있기 때문에 전문가가 아니어도 손쉽게 AI 서비스를 만들 수 있다.

예를들어 상품 판매에 도움이 되는 적절한 마케팅 문구를 AI가 자동으로 작성해주는 일, 공부해야 할 내용을 AI가 빠르게 요약하거나 모르는 내용을 질문했을 때 자연스럽게 답변해주는 일 등이 가능해지게 된다. 네이버는 향후 적극적인 사업·연구 협력을 통해 다양한 방식의 기술 제공을 계획하고 있다.

정 대표는 "더 짧은 시간과 더 적은 리소스를 사용해서 이전에 우리가 상상만 헀던 또는 우리가 상상하지 못했던 일들마저 가능해지는 새로운 AI의 시대가 열리고 있다"면서 "하이퍼클로바를 통해 AI 기술이 필요한 모두에게 새로운 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

