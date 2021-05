<3급 승진> ▲ 과학기술정보통신부 박준국 <과장급 인사> ▲ 디지털사회기획과장 김준모 ▲ 디지털신산업제도과장 마재욱 ▲ 통신자원정책과장 박 철 ▲ 코로나19대응과장 정진현 ▲ 디지털뉴딜지원과장 이상국 ▲ 방송진흥기획과장 이동정 ▲ 네트워크안전기획과장 구본준 ▲ 규제개혁법무담당관 김경현 ▲ 서울전파관리소 방송통신서비스과장 한충규

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr