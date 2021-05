청탁금지법, 부패 방지 내용 등 학습으로 청렴도 향상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 전 직원을 대상으로 청렴 자가 학습시스템을 5월부터 11월까지 운영한다.

청렴 자가 학습시스템은 직원이 학습 후 업무를 시작할 수 있도록 설계된 교육 시스템으로 직원 스스로 주 1회 학습하는 방식으로 운영된다.

청렴, 공직자 행동 강령, 공공재정환수법 등의 교육 내용을 카드 뉴스, 영상 등을 통해 학습할 수 있어 학습자의 흥미를 유발하고 교육 효과를 높일 계획이다.

군 감사 담당 관계자는 "이번 시스템 운영을 통해 직원들의 청렴 의식을 높이고 공직자의 부패 유발 행위를 사전에 차단하는 효과가 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양하고 지속적인 청렴 시책으로 군민에게 신뢰받는 함안군이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr