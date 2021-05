"드론·로봇 활용해 물류 혁신"…메쉬코리아, 정부 실증사업 선정

국토부 '디지털 물류실증단지 조성 지원사업' 참여

"미래 운송수단 대응…차세대 물류 시스템 구축"

[아시아경제 김보경 기자] 종합 물류 브랜드 부릉을 운영하는 메쉬코리아가 정부의 '2021년 디지털 물류실증단지 조성 지원사업' 참여기업으로 최종 선정됐다고 24일 밝혔다. 이를 통해 로봇과 드론 등 차세대 운송 수단이 부릉의 IT 기반 물류 서비스에 적용된다.

국토교통부가 주관하는 디지털 물류실증단지 조성 지원사업은 디지털 물류체계 구현을 통해 교통혼잡이나 안전사고와 같은 도심 내 물류문제를 해소하기 위해 올해 최초로 시행된다.

메쉬코리아는 '디지털 물류서비스 실증 지원' 부문에서 김천시, 경상북도의 지원을 받아 로봇 및 드론 배송을 활용한다. 디지털 물류혁신도시 조성을 목표로 삼고 유관 기관·기업과 협업해 다양한 혁신 물류 실험을 수행할 예정이다.

구체적으로 물류센터와 배송지 간 드론 배송, 공공건물·오피스텔을 대상으로 자율형 물류로봇 배송서비스를 실증한다. 데이터 분석과 다양한 시뮬레이션을 통해 최적의 디지털 운송 솔루션 모델을 구축한다는 방침이다.

드론을 통한 항공 운송 이후 지상 로봇과의 연계도 시도한다. 이로써 라스트마일 배송의 허들을 극복하고, 차세대 스마트 물류 플랫폼 구축을 추진한다.

김명환 메쉬코리아 최고기술경영자(CTO)는 "첨단 라스트마일 물류 서비스를 자본력이 부족한 소상공인들 역시 동일하게 누릴 수 있는 기회가 열릴 것"이라며 "미래 운송 수단에 선도적으로 대응하고 차세대 물류 시스템을 주도적으로 구축하겠다"고 강조했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr