[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 역사 인물 탐구 활동가 양성과정 수강생을 모집한다고 24일 밝혔다.

이 과정은 지역 고유 역사와 인물에 대해 시민들이 쉽게 접할 수 있도록 지역 활동가를 양성하는 지역 특화사업이다.

교육내용은 조선 명리학의 거두인 남명 조식 선생, 독립 운동가이자 한글학자인 한뫼 이윤재 선생 등 지역 역사 인물 10명에 대해 알아본다. 또한 이야기를 전승할 수 있도록 스토리텔링의 기초, 스피치 등 소양 교육도 진행한다.

참여는 지역에 관심 있는 김해시민이면 누구나 할 수 있다. 더욱 자세한 사항은 김해시 평생학습관 홈페이지에서 확인하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr