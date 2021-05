'타다' 누적 가입자 200만명…"이용 요금 최대 50% 할인"

[아시아경제 부애리 기자] 타다가 누적 가입자 200만명 돌파를 기념해 5일 동안 '타다 라이트' 이용 요금을 최대 50% 할인한다.

'타다' 운행사 VCNC는 오는 28일까지 오전 9시 타다 앱과 공식 인스타그램 계정을 통해 '타다 라이트' 요금 할인 쿠폰 코드를 공개한다고 24일 밝혔다.

당일 요금 할인율은 쿠폰 코드와 함께 공개될 예정이다. 요일별로 20~50% 범위에서 다른 할인율이 적용된다.

타다 앱에서 메뉴, 쿠폰에서 쿠폰 코드를 등록하고 타다 라이트 호출 시 쿠폰을 적용하면 요금이 할인된다. 쿠폰 코드는 공개 당일 계정당 1회에 한해 사용이 가능하다.

타다 라이트는 지난해 10월 타다가 새롭게 선보인 중형택시 기반의 가맹택시 서비스로, 6개월 만에 운행 차량 대수 1300대를 넘어섰다.

김정웅 VCNC 비즈니스본부장(CBO)는 “타다의 새로운 도전과 변화 여정에 동참해주신 200만 가입자들에 진심으로 감사드리는 마음을 담아 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 타다 이용자들이 편안하고 안전한 ‘이동의 기본’을 꾸준히 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

