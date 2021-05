[아시아경제 송승섭 기자]JT친애저축은행은 서울시 취약계층 여성 청소년 지원을 위해 대한적십자사 서울특별지사에 기부금을 전달했다고 24일 밝혔다.

기부금은 가정형편이 어려운 여학생에 여성 위생용품 구매를 돕는 대한적십자사 캠페인 ‘희망의 핑크박스’에 사용된다. 지난해 5월에 이어 두 번째 캠페인 참여다. 제작된 핑크박스는 서울지역 초·중·고등학교 여학생 100명에게 전달된다.

상자에는 여성용품 6개월 분량과 임직원이 작성한 손편지, 공식 브랜드 캐릭터 ‘쩜피’가 그려진 에코백과 인형이 담긴다.

JT친애저축은행 관계자는 “앞으로도 지역사회 청소년이 건강하게 성장하도록 다양한 후원 활동을 고민하고 추진해 나갈 계획”이라고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr