해피콜, 브레이브걸스와 함께한 프라이팬 광고 온에어

‘대한민국 팬심저격’ 브랜드 캠페인 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 해피콜은 걸그룹 브레이브걸스가 출연한 광고 영상을 공식 유튜브에 공개한다고 24일 밝혔다.

해피콜에 따르면 이번 광고는 프라이팬 모양에서 테니스 라켓이 연상된다는 점에 착안, 테니스 경기를 광고 콘셉트로 촬영됐다. 소비자에게 친숙한 노래인 ‘프라이팬 놀이’를 해피콜 버전으로 재탄생시켰다.

브레이브걸스는 광고에서 선명한 색감의 테니스장을 배경으로 테니스복을 입고, 프라이팬 요리 노래를 부르며 발랄한 춤을 선보인다. 플렉스팬 등 해피콜의 프라이팬을 소개한 브레이브걸스는 ‘대한민국 팬심저격’이란 메시지를 전하는 내용이다.

올 6월부터는 TV와 서울 시내 버스 등에서도 브레이브걸스의 해피콜 광고를 만날 수 있다고 회사 측은 설명했다.

해피콜은 광고 온에어와 함께 대한민국 팬심저격 브랜드 캠페인을 전개한다. 이달 말까지 해피콜 공식 쇼핑몰에서 이벤트를 진행해 회원에게 30% 할인 쿠폰을 제공하고, 구매 고객 중 10명을 추첨해 브레이브걸스 사인 CD를 증정한다. 해피콜 공식 인스타그램에서도 브레이브걸스 사인 CD 등 선물 증정 이벤트를 진행할 예정이다.

아울러 해피콜은 다음달 중순 브레이브걸스와 함께 틱톡 챌린지를 진행할 계획이다. 포토카드가 포함된 브레이브걸스 리미티드 에디션 프라이팬 등도 다음 달 론칭할 계획이라고 해피콜 측은 덧붙였다.

박소연 해피콜 대표는 “이번 광고 및 브랜드 캠페인 메시지 ‘대한민국 팬심저격’은 프라이팬 등 주방 명가인 해피콜과 팬의 사랑을 한몸에 받는 브레이브걸스를 중의적으로 표현한 것”이라며 “브레이브걸스와 함께한 광고와 다양한 브랜드 캠페인이 MZ세대에게 해피콜을 신선하게 알리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr