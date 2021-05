SK바이오사이언스, '코로나19 백신 개발' CEPI 지원금 2000억원 추가 확보

CEPI 지원금 총 2억1000만 달러 확보

후보물질 임상 및 변이주 대비 추가 연구에 활용

[아시아경제 김지희 기자] SK바이오사이언스가 현재 개발 중인 코로나19 백신의 임상 3상 진입을 앞두고 국제민간기구 '전염병대비혁신연합(CEPI)'으로부터 약 2000억원 규모의 추가 지원금을 확보했다. 이번에 확보된 자금은 백신 후보물질의 임상 진행과 인허가, 변이주 대비 추가 연구개발 등에 활용될 예정이다.

SK바이오사이언스는 미국 워싱턴대학 항원디자인연구소와 공동 개발한 코로나19 백신 후보물질 ‘GBP510’의 연구개발비로 최대 1억7340만 달러(약 2000억원)를 CEPI로부터 추가 지원받는다고 24일 밝혔다. 앞서 CEPI로부터 임상 1·2상 진행, 공정개발 및 변이주 관련 연구 비용 등을 지원받은 바 있는 SK바이오사이언스는 GBP510 관련 개발비로만 2억1010만 달러(약 2369억원)를 확보하게 됐다.

SK바이오사이언스 관계자는 "국내 단일 백신 개발 국제 지원금으로는 최대 규모"라며 "CEPI의 GBP510에 대한 대규모 지원은 임상1·2상을 통해 가능성을 확인한 안정성과 면역원성에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다"고 말했다. 이번에 추가 확보된 자금은 GBP510의 ▲다국가 임상3상 진행 및 인허가 ▲연간 수억회분 생산 규모의 상업 공정 개발 및 관련 원자재 도입 ▲변이주에 대비한 추가 연구개발 등에 활용하게 된다.

GBP510은 지난해 말 임상1·2상에 진입해 현재는 임상 2상 단계에 해당하는 '스테이지2'가 진행 중이다. SK바이오사이언스는 이르면 상반기 중 다국가 임상3상을 위한 임상시험계획(IND)을 국내 식약처 등 관련 국가의 허가당국에 제출할 예정이다. 긴급사용허가 등 신속허가 절차를 거쳐 내년 상반기 상용화를 목표로 하고 있다.

GBP510이 CEPI의 차세대 코로나19 백신 프로젝트 'Wave2'의 첫 대상에 선정돼 상용화될 경우 코백스 퍼실리티를 통해 아프리카, 남미, 동남아 등 저개발국을 포함한 전 세계에 공급된다. SK바이오사이언스는 최근 안동공장의 코로나19 백신 제조 시설이 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(EU-GMP)을 획득하는 등 제조 및 품질 관리의 우수성이 입증된 만큼 공급이 본격화되면 선진국 시장에서도 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대하고 있다.

리처드 해치트 CEPI 최고경영자(CEO)는 "코로나19와 변이 바이러스에 대처하는 것은 CEPI의 5개년 계획의 핵심"이라며 "치명적인 질병을 통제하기 위한 SK바이오사이언스와의 파트너십 확대를 기쁘게 생각한다"고 말했다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "GBP510에 대한 CEPI의 전폭적인 지원은 이 백신 후보물질이 가진 기술적 수준과 잠재적 가치를 보여주는 것"이라며 "GBP510으로 변이 바이러스까지 예방할 수 있는 백신을 완성하고 공장 증설을 통해 전 세계에 충분한 양의 백신을 공급함으로써 팬데믹 종결에 앞장서겠다"고 밝혔다.

