한국타이어, '아우디 드라이빙 익스피리언스' 초고성능 타이어 공급

초고성능·레이싱용 타이어 공급

한국타이어앤테크놀로지는 아우디코리아의 대규모 고객 대상 운전 체험 프로그램인 '아우디 스포츠 드라이빙 익스피리언스'에 초고성능 및 레이싱 타이어를 공급한다고 24일 밝혔다.

아우디 스포츠 드라이빙 익스피리언스는 아우디가 고객 및 일반 소비자 1000여명을 초청, 레이싱 트랙에서 아우디 고성능 차량을 직접 체험하는 행사로, 오는 28일부터 다음달 6일까지 강원 인제군 인제스피디움에서 진행 예정이다.

한국타이어는 이번 행사에 접지력과 핸들링 성능, 내구성이 탁월한 마른 노면용 레이싱 슬릭타이어 '벤투스 F200'을 비롯, 초고성능 타이어인 '벤투스 S1 에보3'와 '벤투스 S1 에보3 SUV'를 공급한다.

이번 협업은 한국타이어와 아우디의 파트너십을 한 층 강화하기 위해 마련됐다. 한국타이어는 아우디 A3, A4, Q3, Q5, SQ7, Q8, SQ8, RS Q8, RS7 스포트백, RS6 아반트, RS4 아반트, RSS 쿠페, TT RS 등 다양한 차종에 신차용 타이어를 공급 중이다.

