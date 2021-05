GS리테일, 신한은행 손잡고 '금융 강화형 특화 편의점' 구축한다

GS25서 온라인 소통으로 금융 업무 가능한 특화 공간 마련

격오지, 도서지역 등 금융 서비스 사각 지역부터 도입

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일은 24일 신한은행과 서울 역삼동 GS리테일 본사에서 '편의점 기반 혁신 금융 서비스 제휴 추진을 위한 업무 협약'을 체결한다고 밝혔다. 협약식엔 허연수 GS리테일 대표, 진옥동 신한은행장 등이 참석한다.

양사는 업무 협약을 통해 ▲온·오프라인 채널 인프라 융합을 통한 미래형 혁신 점포 공동 구축 ▲편의점을 통한 특화 금융 상품 및 서비스 제공 프로세스 구축 ▲MZ세대에 특화된 전자 금융 서비스 개발 등 공동 사업을 추진한다.

미래형 혁신 점포는 금융 업무를 편의점 GS25에서도 볼 수 있는 콘셉트로 구현될 계획이다. 양사는 GS25에서 고객과 신한은행 직원이 온라인 양방향 소통을 통해 금융 업무가 가능하도록 별도 공간을 마련할 예정이다. 양사는 충분한 테스트를 거친 후 금융 업무 사각 지대에 놓인 격오지와 도서 지역 내 GS25부터 혁신 점포를 구축한다는 계획이다.

GS25 방문객들에게 금융 서비스를 제공할 수 있도록 하는 프로세스도 구축한다. 양사는 신한은행의 금융 상품과 GS25가 판매하는 상품, 서비스를 연계한 MZ세대 대상 서비스도 공동으로 개발하고 혁신 점포를 통해 판매하는 것을 검토한다.

양사는 논의되는 사업을 구체화하고 GS리테일이 보유한 전국 1만5000여 소매점의 유통 데이터와 신한은행의 금융 서비스 역량을 결합, 활용하기 위해 전자금융업에 공동 진출하는 방안도 모색하기로 했다.

오진석 GS리테일 전략부문장(부사장)은 "GS리테일이 라이프스타일 플랫폼을 표방하며 신(新) 유통 금융 서비스를 제공하기 위한 최적의 파트너인 신한은행과 제휴를 추진했다"며 "이번 제휴가 대한민국 금융 소비자들의 고객 경험을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

