수출기업 맞춤형 해외마케팅 지원에 나선 부산시 … 통상분야 빅데이터 구축 등 시범사업

기업이 원하는 분야 전문대행사 발굴·플랫폼 제공

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시(시장 박형준)는 지역기업이 스스로 전문대행사를 활용해 해외마케팅을 실시하는 ‘해외에이전시 활용 비대면 마케팅지원’ 시범사업을 한다.

코로나19 확산 이후 해외마케팅은 주로 코트라 해외지사화 사업과 기존 전시회, 상담회에 참여한 바이어를 중심으로 이뤄지고 있다.

디지털 비대면화 등 통상 환경의 변동성이 증가하는 가운데 부산시는 지역 기업들의 요구를 반영했다.

전문대행사 관련 데이터를 발굴해 기업의 자체적인 해외마케팅 역량과 만족도를 높이고 기업별 맞춤형 지원 플랫폼을 갖추고자 이 사업을 추진한다.

부산지역 수출액 2000만불 이하 중소기업 20개사를 대상으로 시행한다.

기업이 사업 참가 신청 후 직접 현지 대행사를 선택해 신규 거래선 발굴과 유통망 개척 등 해외마케팅 활동을 실시하고 그 결과를 부산시 해외마케팅 통합시스템에 등록하면 대행비용의 일부(80%, 기업당 300만원 한도)를 지원받는다.

6월부터 8월까지 매월 2주간 참가기업을 모집할 예정(연 3회)이며 적격심사를 통해 선정된 기업들은 부산경제진흥원의 지원을 받아 스스로 해외마케팅을 하게 된다.

박형준 부산시장은 “시범사업을 통해 지역기업들의 해외마케팅 역량을 강화해 비대면 시대, 기업의 수출역량을 강화하고 통상분야의 빅데이터를 구축해 부산시의 통상진흥 정책 수립에 반영할 예정”이라고 말했다.

신청 방법과 자세한 내용은 부산광역시 해외마케팅 통합시스템을 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr