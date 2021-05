레드캡투어, 해외출장자에 뉴스레터 이벤트

[아시아경제 박소연 기자] B2B 출장서비스 전문여행사인 레드캡투어가 오는 31일까지 홍콩관광청과 함께 뉴스레터 구독자 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 25일 이메일로 발송하는 '레드캡투어 뉴스레터' 13호의 이벤트 공지를 통해 참여가 가능하다.

추첨을 통해 당첨된 구독자 20명에게는 홍콩 대표 관광지 도안을 꾸밀 수 있는 홍콩관광청의 컬러링북이 제공되며, 당첨자는 6월 1일 개별 안내 예정이다.

레드캡투어는 지난 3월부터 자사의 출장서비스를 이용하는 고객사 임직원 2만여명에게 이메일로 뉴스레터를 발송하고 있다.

매주 화요일 발행하는 '레드캡투어 뉴스레터'는 "Redcap to the world"를 슬로건으로 코로나19로 인해 시시각각 변하는 해외출장 업무에 대한 필수적인 정보를 담고 있다.

손쉽게 파악하기 어려웠던 해외 출입국 여건 등의 정보를 전문적이고 상세하게 전달하고 있어 구독자들의 반응이 뜨겁다.

뉴스레터 구독자는 ▲각국 출입국 시 필요한 점검사항 및 비자 정보 ▲코로나19 해외 소식 ▲주요 국가의 항공스케줄 ▲각국 관광청과의 제휴 이벤트 ▲해외 출장 시 메리트 있는 신용카드 등 유용한 정보를 확인할 수 있다.

이번 '레드캡투어 뉴스레터' 13호에서는 홍콩의 대표 관광명소인 '올드 타운 센트럴'에 관한 내용을 중심으로 홍콩의 다양한 매력도 소개한다.

뉴스레터의 구독 신청은 레드캡투어 여행 홈페이지를 통해 가능하고, 현재까지 발행된 뉴스레터의 내용도 확인할 수 있다.

한편 기업체의 해외출장은 코로나19로 인해 지난해부터 그 수요가 급감했으나, 최근 백신접종 확대와 이에 따른 자가격리 면제 기대감으로 관심이 늘고 있다.

세계 각국의 비자 발급과 출입국 절차가 까다로워지고 항공 노선도 줄어든 상황에서, 해외출장이 필요한 기업체 입장에서는 전문화된 출장서비스에 대한 필요성도 함께 증가하고 있다.

레드캡투어는 자체 개발한 범용 출장관리솔루션 BTMS 4.0과 전세계 실시간 항공·호텔 예약시스템인 OBT의 보급 확대를 통해 전담 출장여행사 계약을 늘려왔고, 고객사의 해외 출장 재개 시 포스트코로나 시대에 걸맞는 서비스를 제공할 예정이다.

인유성 레드캡투어 대표는 "이번 이벤트를 통해 뉴스레터 구독자를 확대하고, 해외출장자에게 경쟁력 있는 정보채널로서의 입지를 강화해 나갈 계획"이라며 "해외출장이 위축된 기간 동안 다방면으로 준비해 온 만큼, 기존 고객 뿐 아니라 신규 고객에게도 최적화된 출장서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.

