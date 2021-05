11번가, 동물자유연대에 차량 후원…“입양 동물의 새 시작 응원”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 입양 동물들에게 새로운 삶을 선물해주는 희망카를 제작해 동물자유연대에 전달했다고 24일 밝혔다. 이 차량은 유기 동물들이 새 입양 가족을 만나러 갈 때 사용된다.

11번가는 최근 고객참여 기부 행사인 희망가득챌린지를 통해 모은 후원금으로 입양 차량을 구입하고, 희망쇼핑 캠페인을 알리는 랩핑 이미지를 차량 전면에 부착해 희망카를 제작했다. 차량은 기아 레이로 층고가 높아 입양 동물이 탑승하기 편하고 도심 내 좁은 골목길이나 주차가 어려운 곳 등에서 활용성이 높다.

희망카가 입양 가정에 방문하면 11번가와 동물자유연대가 공동기획한 입양키트도 전달한다. 입양키트는 반려동물 가이드북, 이동장, 방석, 구급세트, 위치추적 GPS, 반려동물 구조 문패, 심리검사 쿠폰 등 입양동물을 새 가족으로 맞이할 때 필요한 물품들로 구성돼 있다.

11번가 관계자는 “입양동물이 새로운 가족을 만나러 가는 차라는 점에서 의미가 있고, 이를 통해 동물자유연대가 보다 안전하고 편안하게 입양 동물들에게 새 삶을 선물해 주길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr