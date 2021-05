비씨카드 "배달앱 4번 결제 시 1만원 할인…자체 경품 이벤트도"

비씨카드페이북 홈페이지·앱에서 응모

행사 참여 비씨 발급사 카드와 실적 합산 가능

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 비대면 외식 할인 지원을 위한 정부소비쿠폰 지급 재개에 따라 소비 진작 온라인 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이날 오전 10시부터 재개된 정부소비쿠폰 외식 할인 프로모션은 온라인 배달 애플리케이션(앱)을 통해 2만원 이상 결제 시 누적 주문 건수 4회마다 1만원을 본인 계좌로 환급해주는 이벤트다. 요일(주말, 공휴일 포함)과 시간 제한 없이 개인당 1일 최대 2건 주문까지 인정해준다. 반드시 한국농수산식품유통공사에서 선정한 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 총 14개 배달앱을 통해 주문해야 한다.

혜택을 받기 위해서 비씨카드, 페이북 홈페이지 또는 모바일 앱 내 해당 이벤트 페이지에서 사전 응모는 필수다. 로그인 후 응모 버튼을 클릭하거나 비로그인 경우에도 카드 정보 등을 입력하면 응모할 수 있다. 아울러 비씨카드 발급사 카드 사용 시 합산 적용도 가능하다. 예를 들어 IBK기업은행 신용카드와 케이뱅크 체크카드 보유 고객이 각 카드로 2회씩 결제했다고 하면 총 4회로 합산되어 1만원을 환급 받을 수 있다. 행사 참여 비씨카드 발급사는 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

비씨카드는 정부소비쿠폰 외식 할인 이벤트에 맞춰 소비 진작을 통한 소상공인 매출 향상을 위해 자체 경품 이벤트도 실시한다. 이번 이벤트는 6월말까지 배달앱에서 비씨 개인 신용 및 체크카드 결제 고객대상으로 ▲TOP포인트 100만원(5명) ▲프리미엄 토스터(10명) ▲커피머신(50명) ▲와플메이커(500명) ▲스타벅스 커피쿠폰(9435명)을 총 1만명에게 제공한다. 당첨자는 7월 28일 추첨 후 개별 안내 예정이다.

