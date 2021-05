방탄소년단, '2021 빌보드 뮤직 어워드' 사전 시상서 3개 부문 수상

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 '2021 빌보드 뮤직 어워즈(2021 Billboard Music Awards)'의 사전 시상에서 3개 부문을 수상했다.

빌보드 뮤직 어워즈 측은 본 시상식에 앞서 23일(현지시간) 오전 10시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '2021 빌보드 뮤직 어워즈' 사전 시상식을 진행했다.

이날 사전 시상에서는 42개 부문의 수상자가 호명됐다. BTS는 '톱 듀오/그룹'(Top Duo/Group), '톱 송 세일즈 아티스트'(Top Song Sales Artist), '톱 소셜 아티스트'(Top Social Artist) 등 3개 부문에서 수상했다.

'톱 송 세일즈 아티스트'의 경우 올해 처음 후보에 올라 수상의 영광을 안았다. '톱 듀오/그룹' 수상은 2019년에 이어 두 번째다. '톱 소셜 아티스트' 부문에서는 '빌보드 뮤직 어워드'에 처음 초청받은 2017년부터 5년 연속 수상했다.

BTS의 'Dynamaite'가 후보에 오른 '톱 셀링 송(Top Selling Song)' 부문 수상자는 한국시간 오전 9시부터 생중계되는 본식에서 공개된다. BTS는 이번 빌보드 본식에서 신곡 'Butter'의 첫 무대도 선보일 예정이다.

한편, '아메리칸 뮤직 어워즈', '그래미 어워즈'와 더불어 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 빌보드 뮤직 어워즈는 빌보드 차트에 기반해 시상하는 게 특징이다. 올해 시상식에는 지난해 3월21일부터 올해 4월3일까지의 순위가 반영됐다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr