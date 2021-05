가상화폐 투자한 원희룡 "나흘 만에 100만원이 80만원 됐다…정부 국민 보호 방기"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 제주지사가 "정부가 국민을 보호하는 역할을 방기했다"며 "(가상화폐가) 제도적으로 정비가 돼 있지 않아, 투자자들이 일일이 (문제가 없는지) 검색해야 한다. 정부가 이것(불량 코인·거래소)을 걸러줘야 한다"고 말했다.

23일 서울 여의도 정치문화 플랫폼 '하우스'에서 열린 블록체인 특강의 강연자로 나선 원 지사는 "코인러(가상화폐 투자자)들의 절박한 광풍을 정부가 너무 나 몰라라 했다"면서 이같이 주장했다.

그는 다만 가상화폐 시장이 '투기 시장'이 맞는다면서도 "투기로 규정해서 때려잡아 끝낼 문제가 아니다"라며 "(블록체인을 활용하는) 디지털 영토를 만들어주지는 못하면서, 범죄 소탕하듯 (거래를) 박멸시키는 방식은 잘못됐다. 그러면서 무슨 디지털 혁신을 이야기하나"라고 꼬집었다.

특히 원 지사는 실제 가상화폐에 투자했다가 손해를 본 자신의 일화를 공개하기도 했다. 그는 "부처님오신 날 딱 100만 원어치를 샀다. 그랬는데 나흘 만에 80만 원이 됐다. 20만 원이 날아갔다"고 말했다.

투자 이유에 대해서는 "투자를 체험하고, 이를 공개해서 앞으로 정부에 대한 발언권을 갖기 위해"라며 웃어 넘겼다.

원 지사는 지난 20일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "500만명이 넘는 국민이 가상화폐에 투자 하는 등으로 알려지고 있지만, 관련 법안이나 정책이 미비해 각종 피해가 속출하고 있다"며 "내가 직접 해보고 문제점은 무엇인지, 국민들이 믿고 투자할 수 있는 것인지 확인해보고 싶어 투자를 했다"고 밝힌 바 있다.

그는 지난 19일 암호화폐 거래용 계좌를 개설하고, 비트코인·이더리움·클레이튼·썸씽 등 여러 종류의 가상화폐를 총 100만원어치 분할 매수한 것으로 전해졌다.

