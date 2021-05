"술 마시다 따돌림 때문에 말다툼"…친구 흉기 살해한 20대

[아시아경제 황수미 기자] 인천의 한 오피스텔에서 함께 술을 마시다 말다툼이 일어나 친구를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

23일 경찰과 언론보도에 따르면 A(24)씨는 이날 오전 1시 28분쯤 인천 남동구 오피스텔 11층에서 친구 B(24)씨의 팔과 가슴 부위를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 체포돼 조사받고 있다.

경찰은 "오피스텔 11층에서 살려달라는 소리가 들린다"는 신고를 받고 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다. 앞서 피해자 B씨는 오피스텔 1층 로비에서 피를 흘리며 심정지 상태로 발견돼 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 피해자 B씨를 쫓아가 엘리베이터에서까지 흉기를 휘둘렀으며, 체포될 당시에는 자신의 집에 머무르고 있었던 것으로 전해졌다.

체포된 A씨는 자신의 오피스텔에서 B씨와 술을 마시다 평소 자신을 따돌린 것 때문에 말다툼이 시작됐고, 이후 감정이 격해졌다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

