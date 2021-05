이용섭 광주시장 “오월 광주에서 살아 숨쉬는 노무현 정신”

노무현 대통령 서거 12주기 추모성명 발표

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장이 노무현 대통령 서거 12주기를 맞이한 23일 추모성명을 통해 “오월 광주에서 살아 숨쉬는 노무현 정신”을 되새기며, 혁신, 상생과 통합, 지역균형발전, 오월 광주정신의 확산에 대한 강력한 의지를 밝혔다.

이 시장은 “참여정부, 5년을 관통하는 정신은 ‘혁신’이었다”며 “노무현 대통령은 5년 내내 ‘오늘보다는 내일을 준비하는 일, 인기 있는 일보다는 가치 있는 일, 쉽고 편한 일보다는 어렵고 힘든 일을 찾아 하며 자신의 이로움은 멀리하고 시대정신과 대의만을 고집했던 분”이라고 회고했다.

이어 이 시장은 국가균형발전, 정경유착 단절, 권위주의 청산, 돈 안드는 선거, 사람중심사회, 국민소득 2만불 달성, 남북관계 진전 등 노무현 대통령이 남긴 역사적 성과들을 언급했다.

이 시장이 이끄는 민선7기 광주시정 또한 ‘노무현 정신’과 맥을 같이 하고 있다.

이 시장은 “광주형 일자리 성공, 인공지능 집적단지 조성, 2045탄소중립 선언, 도시철도 2호선 착공, 세계수영대회 성공적 개최, 코로나19 병상연대 등 광주가 짧은 기간에 시민들과 함께 이루었던 많은 성과들은 노무현식 혁신과 도전이 있었기에 가능했다”며 “광주 혁신에 더욱 매진해 새로운 광주시대를 열겠다”고 밝혔다.

이 시장은 또 2007년 11월 건설교통부 장관 재직 시 노무현 대통령과 함께 무안국제공항 개항식을 갖고 광주전남 공동혁신도시 첫 삽을 떴던 기억을 떠올리며 “다음 세대에게 풍요로운 미래를 물려줄 수 있도록 광주전남의 상생과 통합에도 힘을 쏟겠다”고 강조했다.

노무현 대통령이 2000년 제16대 국회의원 선거에서 ‘지역주의 타파’를 내걸고 부산에 출마했던 일을 언급하며 “대통령께서 그토록 강조하셨던 동서화합과 국민통합 그리고 지역균형발전을 위해 달빛동맹을 더욱 공고히 하는 일에도 주력하겠다”고 각오를 다졌다.

이 시장은 “대통령과 ‘혁신’으로 인연을 맺어 참여정부에서 중책을 맡아 국민을 위해 많은 일을 했고, ‘정치만이 세상을 바꿀 수 있다’는 대통령님의 말씀에 이끌려 정치에 입문한 지 어언 13년째다”며 노무현 대통령과의 인연 및 정치 입문의 계기도 언급했다.

이어 “대통령께서 그토록 바라셨던 ‘반칙과 특권이 없는 사회, 상식과 원칙이 통하는 사람 사는 세상’이 바로 오월 광주가 실현하려고 했던 세상이다”며 “오월 광주정신을 더욱 세계로 미래로 확산시켜 나가겠다”는 다짐으로 노무현 대통령을 추모했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr